Мужчине оторвало кисти рук из-за взрыва петарды на поминках в Подмосковье

В подмосковном Подольске мужчине оторвало кисти рук взрывом петарды. Одну из конечностей пришить обратно не удалось, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел с 40-летним жителем Подольска 28 января. Накануне он встретился с близкими на поминках мужа сестры его супруги. Все собравшиеся выпили, и мужчина решил почтить память родственника необычным способом — поджечь петарду, которую купил на рынке. Он взял ее в руку и отправился на улицу, но на выходе из подъезда пиротехническое изделие взорвалось. Предварительно, пострадавший поджег петарду и не успел откинуть.

Услышав взрыв, родные прибежали на помощь и увидели, что мужчина потерял сознание. При этом обе кисти до запястья были почти оторваны и держались на коже. Мужчину экстренно прооперировали, однако медикам пришлось ампутировать одну из кистей рук. Сейчас пациент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.