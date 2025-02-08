Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка получила ожоги 27% тела из-за взорвавшегося камина

В Москве женщина пострадала при взрыве переносного камина
close
Andrei Kobylko/Shutterstock/FOTODOM

В квартире на севере столицы взорвался переносной камин. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его данным, инцидент произошел в доме на Смольной улице. В камине сдетонировало горючее содержимое. В результате пострадала девушка: ее доставили в больницу с ожогами 27% тела.

В прошлом ноябре Сюзанна Мэнс из Алабамы возвращалась домой за рулем автомобиля после похода по магазинам, когда вейп взорвался у нее на коленях. Это привело к возгоранию машины и оставило женщину с тяжелыми травмами, которые теперь напоминают ей о случившемся каждый день. В момент взрыва Сюзанна разговаривала по телефону с мужем Бобби. Он услышал громкий хлопок, а затем крики супруги. Связь прервалась, и мужчина запаниковал, опасаясь за ее жизнь. Женщина, почувствовав, что ее ноги загорелись, остановилась на обочине автомагистрали, выпрыгнула из машины и сняла горящие брюки, пока транспортное средство догорало.

Ранее москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами