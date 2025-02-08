Москвичка получила ожоги 27% тела из-за взорвавшегося камина

В квартире на севере столицы взорвался переносной камин. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его данным, инцидент произошел в доме на Смольной улице. В камине сдетонировало горючее содержимое. В результате пострадала девушка: ее доставили в больницу с ожогами 27% тела.

В прошлом ноябре Сюзанна Мэнс из Алабамы возвращалась домой за рулем автомобиля после похода по магазинам, когда вейп взорвался у нее на коленях. Это привело к возгоранию машины и оставило женщину с тяжелыми травмами, которые теперь напоминают ей о случившемся каждый день. В момент взрыва Сюзанна разговаривала по телефону с мужем Бобби. Он услышал громкий хлопок, а затем крики супруги. Связь прервалась, и мужчина запаниковал, опасаясь за ее жизнь. Женщина, почувствовав, что ее ноги загорелись, остановилась на обочине автомагистрали, выпрыгнула из машины и сняла горящие брюки, пока транспортное средство догорало.

Ранее москвич получил ожоги 50% тела из-за моноколеса.