На северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

На северо-востоке Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно публикации, площадь возгорания на 7-м проезде Марьиной Рощи составила 150 кв. м. В ангаре обрушилась крыша. Кроме того, на месте происшествия раздаются взрывы и можно увидеть густой черный дым.

SHOT уточняет, что к ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

31 января пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке. Источник рассказал, что люди пытались тушить огонь своими силами и поздний вызов пожарных привел к быстрому росту площади пожара.

Ранее в Москве мужчина устроил пожар в квартире с экс-супругой и дочерью внутри.