Аккаунт RT India подвергся блокировке в соцсети X после репортажа о российском истребителе

Аккаунт RT India заблокировали в соцсети X после ставшего популярным репортажа о российском истребителе пятого поколения Су-57. Об этом пишет RT.

В качестве официальной причины блокировки указано, что владельцы страницы якобы «выдавали себя за другое лицо». В RT India эту претензию абсурдом и проявлением недальновидности со стороны социальной сети, а также сравнили ситуацию с блокировкой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) всех аккаунтов RT в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В RT India выразили надежду, что блокировка является досадной ошибкой, которую скоро исправят, а не примером предвзятости и цензуры, с которыми канал столкнулся в сервисах Meta. Также в RT India напомнили, что владелец соцсети X Илон Маск презентовал свою площадку, как место для свободного выражения мнений.

Накануне сообщалось, что Су-57 привлек интерес зрителей и участников на международной авиационно-космической выставке Aero India. Рядом с экспозицией российского истребителя отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили явный интерес к самолету.

Позже маршал авиации Индии Анил Чопра обратил внимание, что на выставке Aero India 2025 не было показательных полетов американского F-35. По его предположению, это может быть связано с опасениями, что Су-57 способен затмить своего американского соперника. Такое же мнение выразил посол России в Индии Денис Алипов, который заявил, что американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16, узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.