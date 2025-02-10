Стало известно, почему США отказались от полетных программ F-16 и F-35 в Индии

Посол в Дели Алипов: США отказались от полетов F-16 и F-35 в Индии из-за Су-57

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025 из-за того, что там будет демонстрироваться Су-57. Его слова приводит ТАСС.

«Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», — сказал дипломат.

По его словам, как показывает практика, к честной борьбе с Россией США не готовы. Истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India.

10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она проходит на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. Образцы своей продукции в Индию привезли крупнейшие российские оборонные холдинги. Подробности сообщил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок из Индии.

Ранее глава ОАК рассказал о темпах производства Су-57.