Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маршал ВВС Индии сравнил российский истребитель с американским

Маршал Чопра: Индии нужен самолет, подобный Су-57
close
Tingshu Wang/Reuters

Маршал авиации Индии Анил Чопра отметил значимость для страны наличия истребителя, аналогичного новейшему российскому Су-57. Своим мнением военный поделился в интервью RT.

Чопра также обратил внимание на то, что на выставке Aero India 2025, где он присутствовал, не было показательных полетов американского F-35. Он предположил, что это может быть связано с опасениями, что Су-57 сможет затмить своего американского соперника.

Маршал добавил, что появление российских самолётов в воздухе вызывает сильные эмоции у западной публики.

Накануне сообщалось, то новейший российский истребитель Су-57 привлек интерес зрителей и участников на международной авиационно-космической выставке Aero India. Рядом с экспозицией российского истребителя отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили явный интерес к самолету.

Ранее стало известно, почему США отказались от полетных программ F-16 и F-35 в Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами