На Украине рост тарифов на прокачку газа грозит подорожанием всех товаров и услуг

«Страна.ua»: на Украине из-за тарифов на газ продукты подорожают на 10-20%

Продукты питания на Украине могут подорожать на 10-20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза, предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии «Стране.ua».

По его словам, рост цен на транспортировку газа автоматически приведет к подорожанию этого топлива для предприятий и бизнеса.

«Цены в Украине могут возрасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги — от продуктов питания до аренды. Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%», — считает Попенко.

В декабре Национальный банк Украины спрогнозировал почти двукратный рост инфляции в стране. Регулятор ожидает увеличение показателя роста цен по итогам 2024 года в 1,9 раза — с 5,1% в 2023 до 9,7%. В Нацбанке объяснили разогнавшуюся инфляцию плохой для сельскохозяйственных культур погодой и незапланированным ростом цен на топливо.

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