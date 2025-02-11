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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины

МО: ВС РФ ночью ударили по объектам газо-энергетического комплекса Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска ночью нанесли удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, который обеспечивает военно-промышленный комплекс страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Ночью ВС России нанесли групповой удар, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению беспилотников», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, цели удара достигнуты.

11 февраля украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что газовая инфраструктура страны получила повреждения. На всей территории Украины также вводились экстренные отключения электроэнергии. По данным «Нафтогаза» Украины, в ночь на вторник были повреждены производственные мощности в Полтавской области. В компании заявили, что принимают меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в регионе.

Ранее военкор сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области.

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