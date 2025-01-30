На Украине сообщили об историческом минимуме запасов газа

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что запасы газа в украинских хранилищах приближаются к историческому минимуму — около 10% от общего объема. Об этом он сказал в эфире телеканала «Новости.LIVE».

«Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объема и это действительно исторический минимум», — сказал он.

По его словам, в «Нафтогазе» могут заявлять, что у компании нет проблем.

Он отметил, что «Нафтогаз» мог закупить газ по $300, но не сделал этого, и теперь будет вынужден покупать его по $550–600.

«Сколько средств мы потратим дополнительно из-за бездеятельности «Нафтогаза», который своевременно не закупил газ по $300», — добавил Попенко.

Он также допустил, что теплоснабжение может быть ограничено.

В начале года Попенко предупреждал, что продукты питания на Украине могут подорожать на 10–20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза. По его словам, рост цен на транспортировку газа автоматически приведет к подорожанию этого топлива для предприятий и бизнеса.

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