Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения разработало документы для тестирования детей мигрантов на знание языка

Кравцов: разработаны нормативные документы для тестирования детей мигрантов
close
Илья Питалев/РИА Новости

Минпросвещения разработало нормативные документы для реализации закона, которым вводится тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Госдумы, передает РИА Новости.

«С 1 апреля начинается реализация принятого закона. Все нормативные документы разработаны», — сказал министр.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно новому перечню, которое предложило Минпросвещения, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.

Помимо этого, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.

Ранее Путин заявил, что нужно помогать гражданам дружественных стран изучать русский язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами