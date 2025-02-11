Минпросвещения разработало документы для тестирования детей мигрантов на знание языка

Минпросвещения разработало нормативные документы для реализации закона, которым вводится тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Госдумы, передает РИА Новости.

«С 1 апреля начинается реализация принятого закона. Все нормативные документы разработаны», — сказал министр.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно новому перечню, которое предложило Минпросвещения, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.

Помимо этого, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.

Ранее Путин заявил, что нужно помогать гражданам дружественных стран изучать русский язык.