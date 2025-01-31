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В России хотят обновить список документов для принятия в школы детей мигрантов

Минпросвещения обновит список документов для принятия детей мигрантов в школы
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения хочет обновить список документов для поступления в российские школы детей мигрантов. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно новому перечню, который предложило ведомство, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.

Кроме того, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.

У родителей или законных представителей будущего школьника должны быть ИНН и СНИЛС. У ребенка также должен быть СНИЛС.

Из документа следует, что в случае представления неполного комплекта документов образовательная организация вернет заявление без рассмотрения.

Проект не распространяется на дипломатических работников иностранных государств, а также граждан, определенных указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В случае принятия поправок, новые правила вступят в силу 1 апреля.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

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