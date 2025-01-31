В России хотят обновить список документов для принятия в школы детей мигрантов

Минпросвещения хочет обновить список документов для поступления в российские школы детей мигрантов. Об этом сообщило РИА Новости.
Согласно новому перечню, который предложило ведомство, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.
Кроме того, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.
У родителей или законных представителей будущего школьника должны быть ИНН и СНИЛС. У ребенка также должен быть СНИЛС.
Из документа следует, что в случае представления неполного комплекта документов образовательная организация вернет заявление без рассмотрения.
Проект не распространяется на дипломатических работников иностранных государств, а также граждан, определенных указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
В случае принятия поправок, новые правила вступят в силу 1 апреля.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.