Путин призвал помогать гражданам дружественных стран изучать русский язык

Необходимо расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета Московского государственного университета (МГУ), передает РИА Новости.

«На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению делового сотрудничества со многими странами большинства: с государствами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал он.

С начала 2024 года в России была ужесточена миграционная политика. В частности, изменена система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешений на работу: теперь экзамены принимают только 92 государственных учреждения, а коммерческие структуры исключены из процесса. Иностранцы должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

Также был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку.