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Путин подписал закон, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского

Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без русского языка
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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, другие парламентарии и лидеры думских фракций. Законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование, не будут допускаться до учебных заведений.

Отмечается, что Рособрнадзор будет выполнять методическое обеспечение проведения тестирования, организацию разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение экзамена.

Ранее названо число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.

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