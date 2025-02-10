Турецкая авиакомпания отменила рейсы в Россию из-за плохой погоды

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила несколько авиарейсов между Стамбулом и Москвой, а также Петербургом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Причиной отмены рейсов стал снегопад, прогнозируемый в турецком городе.

«В связи с прогнозами Pegasus отменила запланированные на 11 и 12 февраля рейсы PC388 и PC389 между аэропортом имени Сабихи Гёкчен и московским аэропортом «Внуково»», - сообщили в авиакомпании

Кроме того, были отменены два рейса в Петербург, запланированные на среду, 12 февраля.

7 февраля сообщалось, что свыше 15 рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково из-за аномального атмосферного давления.

В январе же российские туристы, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе, столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву. Из-за этого им пришлось несколько часов ждать в египетском аэропорту, рейс задержали на 7,5 часов.

Ранее туристы стали отказываться от поездок в Сочи из-за отмены рейсов Flydubai.