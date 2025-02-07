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Стало известно об отмене 17 рейсов в Пулково из-за атмосферного давления

В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 15 рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково из-за аномального атмосферного давления. Такая информация следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

Как в свою очередь сообщил ТАСС, рейсы были отменены в связи с неудовлетворительными метеоусловиями — аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области.

До этого в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что нормализация погодных условий ожидается 8 февраля. До этого момента часть рейсов будет объединена и выполнена на лайнерах большей вместимости.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление в Москве 7 февраля может достигнуть рекордных для этой даты показателей в 774 миллиметра ртутного столба. По словам эксперта погоды, причиной тому стало усиление сибирского антициклона и выходом его «сердцевины» на Центральную Россию. Тишковец отметил, что рекорд атмосферного давления стоит ожидать ближе к 22:00.

Ранее метеозависимым россиянам объяснили, как пережить высокое атмосферное давление.

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