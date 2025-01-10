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Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

«Осторожно, новости»: туристы из РФ не могут улететь из Шарм-эль-Шейха
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Depositphotos

Российские туристы, находящиеся в Шарм-эль-Шейхе, столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Рейс должен был вылететь в 17:00 по местному времени, но был отменен после задержки в 7,5 часа.

Пассажиры, ожидающие вылет, начали требовать объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. Позднее выяснилось, что причиной задержки стала неисправность шасси. Об этом пассажирам сообщили на английском языке, а переводом занималась одна из пассажирок.

После того как посадка на самолет началась позже запланированного времени, пассажиров попросили вернуться в здание аэропорта. Через час ожидания рейс был отменен.

«Нам сказали, что потребуется около часа на устранение неисправности. Все это время рейс переносили, но в итоге его отменили», — рассказала одна их туристок.

После инцидента туристам пообещали отель и начали выводить их из зала ожидания.

Ранее в США тысячи рейсов отменили из-за зимнего шторма.

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