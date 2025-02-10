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В парке «Сокольники» обрушилась крыша горящего кафе

ТАСС: крыша обрушилась в кафе-гриль в парке «Сокольники»
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Telegram-канал МК: срочные новости

В кафе-гриль, расположенном в столичном парке «Сокольники», произошло обрушение крыши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров. Площадь пожара — 200 квадратных метров», — сказал источник.

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщал, что возгорание произошло в ресторане «Джи Джи Гриль». На месте работали 32 специалиста МЧС России и девять единиц техники.

29 января Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронеже госпитализировали трех девушек после поджога местного кафе. Инцидент произошел на Плехановской улице. По данным канала, во время возгорания дверь точки общепита была закрыта, внутри были слышны крики.

26 января в Краснодаре задержали молодого человека, который подозревается в поджоге трех ресторанов в центре города за ночь. По данным Telegram-канала SHOT, 19-летний житель Динского пошел на это по указанию неизвестных — те взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные.

Ранее мужчина сжег кафе жены, подозревая ее в измене.

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