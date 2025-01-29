В Воронеже три девушки попали в больницу после поджога кафе

Baza: в Воронеже девушка подожгла два кафе по заданию аферистов

В Воронеже троих девушек госпитализировали после поджога местного кафе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Плехановской улице. По данным Telegram-канала, во время возгорания дверь точки общепита была закрыта, внутри были слышны крики.

Всего пострадали три девушки, одна из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, последняя и подожгла здание. Предположительно к этому поступку ее подтолкнули мошенники.

Также пострадавшая может быть причастна к пожару, который произошел накануне на Арзамасской улице. В этом случае также загорелось кафе, приехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание. О том, понадобилась ли кому-то из посетителей помощь медиков, не сообщается.

До этого в Петербурге пожилая женщина получила срок за поджог военкомата. Пенсионерка полтора месяца общалась с мошенниками, им она перевела более полумиллиона рублей. Позже, предположительно, по заданию аферистов, она бросила в здание комиссариата коктейль Молотова.

Ранее мужчина в маске пришел в отделение банка в Подмосковье и угрожал его поджечь.