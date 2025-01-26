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В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов

SHOT: в Краснодаре задержали парня, который поджег три ресторана

В Краснодаре задержали молодого человека, который за ночь поджег три ресторана в центре города. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 19-летний житель Динского пошел на это по указанию неизвестных — те взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные.

Работники заведения «Бумбараш» — третьего по счету, куда нагрянул парень, — задержали поджигателя и передали его прибывшим на место сотрудникам МВД.

По словам очевидцев, первый пожар произошел около 22:20 мск на улице Красная в заведении «МясоLove». Источники SHOT рассказали, что вечером 25 января в заведение зашел неизвестный мужчина в камуфляже. Он бросил свой рюкзак на пол и убежал. Сумка загорелась, и пламя начало стремительно распространяться по помещению. Посетители и работники кафе самостоятельно покинули здание. В результате инцидента никто не пострадал.

Через полчаса загорелся ресторан «Гусь» на Северной улице, которое находится в семи минутах ходьбы от «МясоLove». Персонал самостоятельно потушил возгорание, обошлось без пострадавших.

Третий пожар произошел около 23:30 мск в ресторане «Бумбараш» на Красной улице. Сотрудники заведения смогли потушить огонь своими силами.

Ранее в Новой Москве подожгли два автомобиля.

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