Собянин сообщил, что пожар в здании Электрозавода локализован

Пять человек госпитализировали после пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, их жизни ничего не угрожает. Вместе с тем чиновник отметил, что всем пострадавшим в результате ЧП, которые обратились за медицинской помощью, оперативно оказывают ее на месте и в клиниках города.

Он также заявил, что открытое горение в здании ликвидировано, пожар локализован.

«По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы», — написал мэр.

В МЧС России заявляли, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы.