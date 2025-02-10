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Мэра Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест

Главу Дегтярска Пильникова отправили перевели из СИЗО под домашний арест
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Shutterstock

Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова перевели из СИЗО под домашний арест. Об этомРИА Новости сообщили в Ревдинском городском суде.

Чиновник является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В суде заявили, что 7 февраля Пильникову была изменена мера пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест по 5 апреля.

О задержании чиновника стало известно 5 декабря. Через несколько дней Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал Пильникова.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн. рублей.

Ранее российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов.

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