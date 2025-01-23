Российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов

РЕН ТВ: в Челябинской области чиновник получил восемь лет колонии за взятки

В Челябинской области местный чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, заместитель директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» получил восемь лет колонии за взятки, полученные от бизнесменов. Предприниматели заплатили ему 2,6 млн рублей для помощи в конкурсах и заключении контрактов.

По информации источника телеканала, речь идет про топ-менеджера Андрея Микитася. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого суд освободил от наказания начальника военного госпиталя, осужденного за взятку. Он отправился в зону военной операции на Украине. Защита обжаловала приговор, но жалобу поначалу оставили без удовлетворения. Однако в связи с решением начальника военного госпиталя отправиться в зону конфликта приговор был пересмотрен и его освободили от наказания.

Ранее в Ростовской области начальника управления соцзащиты заподозрили в махинациях.