СМИ сообщили о задержании мэра уральского Дегтярска

Главу городского округа Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова задержали в четверг, 5 декабря. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, в операции приняли участие сотрудники следственного отдела по Первоуральску областного управления СКР и УЭБиПК ГУ МВД по региону.

«В получении взятки Пильников сознался», — говорится в сообщении.

В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у главы Дегтярска Вадима Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн. рублей.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.