В Свердловской области арестовали главу Дегтярска по делу о коррупции

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в Telegram-канале.

«Мера — содержание под стражей по 5 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Пильников обвиняется по делу о получении взятки в особо крупном размере. Постановление суда вступит в силу через три дня, если его не обжалуют стороны.

О задержании чиновника стало известно 5 декабря.

В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн. рублей.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.