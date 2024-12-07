Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области арестовали главу Дегтярска по делу о коррупции

Суд в Свердловской области арестовал до 5 февраля главу Дегтярска Пильникова

close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал главу города Дегтярск Вадима Пильникова по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в Telegram-канале.

«Мера — содержание под стражей по 5 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Пильников обвиняется по делу о получении взятки в особо крупном размере. Постановление суда вступит в силу через три дня, если его не обжалуют стороны.

О задержании чиновника стало известно 5 декабря.

В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн. рублей.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами