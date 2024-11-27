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Обыски прошли у мэра Дегтярска и его заместителя

Ura.ru: у мэра Дегтярска Пильникова и его заместителя прошли обыски

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Силовики провели обыски у главы Дегтярска Вадима Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

«У одного из них найден автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — сказал он.

По словам источника агентства, всего свердловские следователи обнаружили ценностей на 60 млн.

Он также рассказал, что Ильина с утра привезли в администрацию на следственные действия. В отношении него, предположительно, возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. Подробности дела неизвестны.

Кроме того, отмечает агентство, правоохранители работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником.

20 ноября силовики пришли с обыском к бывшему мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому. В отношении него завели уголовное дело по фактам дачи и получения взяток.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.

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