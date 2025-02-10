В Уфе горит Северный автовокзал

В Уфе загорелось здание Северного автовокзала. Об этом сообщают в Telegram-канале «БашДТП». Других подробностей на данный момент не сообщается.

На официальном сайте автовокзалов столицы Республики Башкортостан говорится, что в 2014 году он прекратил работу. Однако до этого по решению городских властей его закрывали на реконструкцию. После нее открыли лишь на несколько месяцев.

В январе в Уфе загорелся супермаркет «Светофор». Никто не пострадал. Позже прокуратура Башкирии организовала проверку. По данным ведомства, площадь огня составила 900 квадратных метров. В результате произошедшего обрушилась кровля здания.

В феврале этого года в Улан-Удэ во время пожара в частном доме не спасли троих. Инцидент произошел в одноэтажном частном доме, расположенном на улице Амагаева.

Ранее начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления.