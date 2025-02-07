Начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления

В Красноярском крае начальницу почты подозревают в краже и поджоге

В Красноярском крае начальника поселкового отделения почты подозревают в присвоении денежных средств и поджоге места работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в январе 2025 года руководитель одного из почтовых пунктов Сухобузимского района похитила более 190 тысяч рублей. После этого женщина, чтобы сокрыть следы преступления, устроила пожар в отделении.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства хищения и поджога.

До этого в Кемеровской области в отделении почты на женщину с пятилетним ребенком рухнул потолок. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, инцидентом также заинтересовались в прокуратуре. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Ранее уфимец поджег отделение почты, пытаясь вернуть похищенные мошенниками 10 млн рублей.