Baza: в Уфе произошел пожар в супермаркете «Светофор»

В Уфе загорелся супермаркет «Светофор» на улице 50-летия Октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, огонь распространился на площади 800 метров.

«Почти по всему периметру в здании обрушилась кровля», — отмечается в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

18 января в Богородске Нижегородской области пожарные потушили возгорание на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Площадь пожара на улице Огарева составила 450 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы свыше 120 сотрудников МЧС и 40 единиц техники, отметили в МЧС.

Хлопок газовоздушной смеси привел к возгоранию крыши и последующему обрушению межквартирной перегородки. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в хуторе Красновка в Ростовской области девятилетняя девочка в присутствии всей семьи случайно активировала пиротехническое изделие. От искр мгновенно загорелся навесной потолок, огонь перекинулся на вещи и мебель. Семья успела эвакуироваться и позвонила в экстренные службы. Прибывшие пожарные потушили огонь, который успел распространиться на 50 квадратных метров.

Ранее саратовская школьница устроила пожар, занимаясь приготовлением еды во фритюрнице.