В Уфе организовали проверку после пожара в супермаркете

Прокуратура начала проверку после пожара в супермаркете в Уфе

Прокуратура Башкирии организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим на крупном торговом объекте в Уфе. Об этом сообщили в Telegrm-канале регионального ведомства.

По данным прокуратуры, площадь огня составила 900 квадратных метров. В результате произошедшего кровля здания обрушилась. В настоящее время сотрудники МЧС России локализовали пожар.

«Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб, выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора г. Уфы Рустам Галикеев», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках работы пройдет проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

В ночь на 18 января Telegram-канал Baza сообщил, что в Уфе загорелся супермаркет «Светофор». Предварительно, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее саратовская школьница устроила пожар, занимаясь приготовлением еды во фритюрнице.