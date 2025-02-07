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Три человека не пережили пожар в частном доме в российском городе

РЕН ТВ: в Улан-Удэ три человека не пережили пожар в частном доме
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Pixabay

В Улан-Удэ во время пожара в частном доме не спасли троих. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одноэтажном частном доме, расположенном на улице Амагаева. Деревянное строение загорелось — причины возникновения огня не уточняются.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили пламя. Выяснилось, что двое мужчин и женщина, находившиеся внутри, не пережили пожар. Их личности в данный момент устанавливаются.

До этого российская пенсионерка решила растопить печь с помощью горючей жидкости, она плеснула ее в топку и подожгла, произошел хлопок с выбросом огня. Женщине обожгло лицо, в панике она бросилась за помощью к соседям. Огонь быстро распространился по всему помещению.

Ранее начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления.

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