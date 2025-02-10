Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Покинули дом за час»: французский политик рассказал, почему уехал в Подмосковье

Политик Сорлин рассказал, что покинул Францию из-за угроз его семье
close
Shutterstock

Семья Фабриса и Изабель Сорлин в интервью Tsargrad.tv рассказала, почему была вынуждена покинуть Францию и перебраться в Подмосковье.

По словам Фабриса, в начале 2000-х он создал региональную политическую партию, которая отстаивала патриотические и традиционные ценности. Со временем популярность объединения росла, вместе с тем и увеличивалось количество его противников. Но самые серьезные сложности возникли после того, как политик стал регулярно ездить в Россию, стараясь наладить связи между общественниками двух стран.

Точкой невозврата стало письмо с угрозами расправы, которое Фабрис обнаружил в своем почтовом ящике. Семья была вынуждена буквально за час покинуть дом и переехать в другой регион Франции к родственникам. Однако и там стало понятно, что это лишь временная мера. В конечном итоге было принято решение о переезде в Россию.

«Сначала уладил проблемы во Франции, чтобы очистить свою репутацию, а затем мы с Изабель подумали, что нам нужно поехать в Россию. Уже в то время было ясно, что Россия — это будущее европейской христианской цивилизации. Страна, где моя семья, мои дети могут жить в безопасности», — рассказал политик.

В январе президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции заявил о необходимости продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, однако нельзя забывать и про страны СНГ.

Также глава государства призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов.

Ранее в России задержали мальчика, сбежавшего из Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами