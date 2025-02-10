«Покинули дом за час»: французский политик рассказал, почему уехал в Подмосковье

Семья Фабриса и Изабель Сорлин в интервью Tsargrad.tv рассказала, почему была вынуждена покинуть Францию и перебраться в Подмосковье.

По словам Фабриса, в начале 2000-х он создал региональную политическую партию, которая отстаивала патриотические и традиционные ценности. Со временем популярность объединения росла, вместе с тем и увеличивалось количество его противников. Но самые серьезные сложности возникли после того, как политик стал регулярно ездить в Россию, стараясь наладить связи между общественниками двух стран.

Точкой невозврата стало письмо с угрозами расправы, которое Фабрис обнаружил в своем почтовом ящике. Семья была вынуждена буквально за час покинуть дом и переехать в другой регион Франции к родственникам. Однако и там стало понятно, что это лишь временная мера. В конечном итоге было принято решение о переезде в Россию.

«Сначала уладил проблемы во Франции, чтобы очистить свою репутацию, а затем мы с Изабель подумали, что нам нужно поехать в Россию. Уже в то время было ясно, что Россия — это будущее европейской христианской цивилизации. Страна, где моя семья, мои дети могут жить в безопасности», — рассказал политик.

В январе президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции заявил о необходимости продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, однако нельзя забывать и про страны СНГ.

Также глава государства призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов.

Ранее в России задержали мальчика, сбежавшего из Финляндии.