Пешком через границу: в России задержан мальчик, сбежавший из Финляндии

В Петербург доставлен 13-летний мальчик, пешком пришедший в Россию из Финляндии: после пересечения границы его задержали под Светогорском в Выборгском районе Ленинградской области. История ребенка оказалась непроста. Он — сын украинских беженцев, переехавших в Россию и натурализовавшихся в 2022 году, но затем перебравшихся в Финляндию по старым украинским паспортам. О наличии у себя гражданства РФ юный путешественник не подозревал. Как его возвращать обратно, не совсем понятно: просто передать финской стороне нельзя (Россия не выдает своих граждан), а у родителей нет средств, чтобы приехать за ним.

По данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, мальчик нелегально перешел границу «в районе медвежьего болота Иматра неделю назад, 31 января». Финский портал Yle уточняет, что ребенка заметил финский пограничник и пытался догнать, но безуспешно. Через некоторое время его поймали уже в России. Сейчас он помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Невском районе Петербурга.

«Ребенок цел и здоров, находится под присмотром», — заявил в комментарии для РБК представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло.

Он же сообщил «Фонтанке», что специалисты из аппарата омбудсмена посетили мальчика, убедились, что с ним все хорошо и что он уже разговаривал по телефону с матерью.

«Как дальше сложится его судьба — решается на другом уровне», — отметил Буцайло.

Что известно о ребенке

Портал 47news сообщает, что мальчику 13 лет, он родом из Донецка, откуда в 2022 году семья переехала в Самарскую область. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что после этого он вместе с родителями получил гражданство РФ по упрощенной процедуре. Однако на новом месте семья не засиделась: получив новые паспорта, они отправились в Белоруссию, оттуда по старым украинским документам выехали в Польшу, а затем в Финляндию, где получили статус беженцев и осели в одном из приграничных в Россией районов. Финского гражданства ни у мальчика, ни у его родителей нет.

По словам собеседников 47news в полиции, свой поступок юный авантюрист объяснил конфликтами с детьми других беженцев из стран Азии и Африки. ТАСС отмечает, что «на нелегальный переход границы подросток решился из-за плохого отношения местных жителей к русским переселенцам — в частности, у ребенка были конфликты с финскими учителями в школе».

Мальчика не могут вернуть в Финляндию

Известно, что российская сторона уже связалась с матерью юного перебежчика. Выяснилось, что она находится в непростой финансовой ситуации и не может приехать в Петербург за сыном.

Финский портал Yle попытался получить какую-то официальную реакцию на инцидент от финских властей, но все они или отказались от комментариев, или отделались самыми общими словами в духе «мы следим за ситуацией».

В возвращении ребенка к семье есть две основные трудности: правовая и логистическая.

По данным «Фонтанки», «финская сторона попросила вернуть подростка назад» — но сделать это просто так невозможно, так как Россия не выдает своих граждан по запросам из других государств. Примечательно, что о наличии у него российского гражданства мальчик не знал. Ребенка может забрать только его официальный представитель (например, мать), но она, как уже известно, приехать за ним не может.

Логистическая трудность состоит в закрытии всех пограничных переходов со стороны Финляндии. Кратчайший путь, по которому мальчик может снова попасть в страну, лежит через Эстонию (переход «Нарва — Ивангород»), а оттуда морем на другой берег Финского залива.

Возможно, эту проблему придется решать на уровне министерства иностранных дел РФ. О желании или нежелании мальчика возвращаться в Финляндию ничего не сообщается. Очевидцы отмечают, что парень чувствует себя хорошо, общается с окружающими на русском языке, а настроение у него «задорное».