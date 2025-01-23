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Путин призвал российские бренды выходить на международный уровень

Путин призвал российские бренды уверенно выходить на зарубежные рынки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Нужно сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных, населенных пунктов», — сказал он.

Также глава российского государства отметил, что Россия должна улучшить условия ведения бизнеса, опережать лучшие мировые практики.

До этого Путин заявил, что уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес. По его словам, с российского рынка ушли многие зарубежные производители, но после этого российские предприниматели начали сами производить подобные товары.

В декабре президент России создал комиссию по мерам поддержки бизнеса в условиях высокой ключевой ставки после встречи с представителями крупного бизнеса в середине декабря 2024 года

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.

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