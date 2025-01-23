Путин призвал создавать условия для переезда иностранных специалистов в Россию

Нужно продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, однако нельзя забывать и про страны СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

«Так нужно дальше продолжать делать, но нельзя забывать о странах СНГ, особенно когда идет речь о ключевых этносах РФ, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство», — сказал он.

Также глава государства призвал российские бренды выходить на зарубежные рынки, в том числе из отдаленных, труднодоступных, населенных пунктов. Он добавил, что Россия должна улучшить условия ведения бизнеса, опережать лучшие мировые практики.

До этого Путин заявил, что уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес. По его словам, с российского рынка ушли многие зарубежные производители, но после этого российские предприниматели начали сами производить подобные товары.

В декабре президент России создал комиссию по мерам поддержки бизнеса в условиях высокой ключевой ставки после встречи с представителями крупного бизнеса в середине декабря 2024 года.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.