В Госдуме оценили планы властей Вологодской области запретить аборты

Практику полного запрета на проведение абортов в российских частных клиниках нужно распространять на все регионы, убежден зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в беседе с Общественной Службой Новостей он отреагировал на соответствующие планы властей Вологодской области.

Напомним, губернатор региона Георгий Филимонов на днях сообщил о планах обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках. Милонов поддержал эту инициативу, однако отметил, что вряд ли ее удастся быстро реализовать, так как эта мера выходит за рамки полномочий регионов.

«Как бы мне ни была симпатична позиция уважаемого губернатора, я должен признать, что этот вопрос находится в компетенции федерального руководства», — пояснил депутат.

Милонов заявил о готовности поддерживать такие идеи, помогать в их воплощении на практике и «протянуть руку дружбы» властям региона. Как именно парламентарий будет способствовать скорейшей реализации инициативы вологодского губернатора, он не уточнил.

Недавно также российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры. Однако зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что эта мера не имеет смысла, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Она объяснила, что даже при утверждении запрета ситуация все равно не улучшится – это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

В Кремле ранее отреагировали на ситуацию с абортами в Вологодской области.