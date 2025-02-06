Правительство Вологодской области планирует полностью запретить аборты в регионе

Вопрос полного запрета на аборты, в том числе в частных клиниках, планируют обсудить в Вологодской области в феврале, заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что совещание по данному вопросу правительство проведет совестно с главными врачами, директорами и акционерами частных медицинских организаций.

Филимонов утверждает, что данное предложение является совместной работой с общественными организациями, госструктурами и Русской православной церкви.

30 января первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на аборты в частных российских клиниках особого смысла не имеет, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Если же будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится — это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

Ранее в РПЦ предложили отменить аборты в частных клиниках Москвы.