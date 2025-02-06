Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Вологодской области планирует полностью запретить аборты в регионе

Губернатор Филимонов: в Вологодской области обсудят полный запрет на аборты
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопрос полного запрета на аборты, в том числе в частных клиниках, планируют обсудить в Вологодской области в феврале, заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что совещание по данному вопросу правительство проведет совестно с главными врачами, директорами и акционерами частных медицинских организаций.

Филимонов утверждает, что данное предложение является совместной работой с общественными организациями, госструктурами и Русской православной церкви.

30 января первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на аборты в частных российских клиниках особого смысла не имеет, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Если же будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится — это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

Ранее в РПЦ предложили отменить аборты в частных клиниках Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами