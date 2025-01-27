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Российские ученые поддержали запрет абортов в частных клиниках

РИА: ученые РФ написали письма с призывом запретить аборты в частных клиниках
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Группа советских и российских ученых и медицинских работников направила открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди подписавших обращения — почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, профессор Олег Аполихин, академик АМН СССР и РАН, врач-пульмонолог Александр Чучалин, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ Владимир Голиченков и другие.

В своих письмах они поддерживают необходимость «решительных мер со стороны государства и общества» для ограничения этой опасной для здоровья женщин медицинской процедуры. Они также обращаются к владельцам частных клиник с призывом «в знак доброй воли и во имя высокой миссии врача» отказаться от практики проведения абортов.

Авторы считают, что «новый человеческий организм не может быть частью тела матери», поэтому аборт на любом сроке беременности представляет собой сознательное прекращение жизни человека как биологического индивидуума, и указывают на то, что практика абортов в России стала «причиной окаменелости наших сердец».

27 января на православном концерте «Семья и мир: во имя жизни на Земле» ведущий мероприятия, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов предложил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову отменить аборты в частных клиниках в Москве.

Ранее в Госдуме предложили усилить контроль за клиниками, делающими аборты.

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