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В Кремле отказались комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области

Песков назвал некорректным вопрос о запрете абортов в Вологодской области
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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Вологодской области, где губернатор Георгий Филимонов сообщил о планах в ближайшее время обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках.

Песков отметил, что не может комментировать эту ситуацию.

«Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос», — сказал Песков журналистам.

Филимонов в конце января заявлял, что совещание по этому вопросу правительство проведет совестно с главными врачами, директорами и акционерами частных медицинских организаций. Он утверждает, что данное предложение является совместной работой с общественными организациями, госструктурами и Русской православной церкви.

30 января первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на аборты в частных российских клиниках особого смысла не имеет, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Если же будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится — это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

Ранее в РПЦ предложили отменить аборты в частных клиниках Москвы.

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