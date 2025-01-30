В Госдуме оценили предполагаемый эффект полного запрета абортов в России

Запрет на аборты в частных российских клиниках особого смысла не имеет, так как частные организации сами отказываются от их проведения. Если же будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится – это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой, объяснила 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

С учетом того, что частные медцентры повсеместно отказываются от абортов, неизбежно наступит момент, когда такую услугу можно будет получить только в государственных учреждениях, считает депутат.

Что касается полного запрета абортов, то обсуждать эту тему бессмысленно, так как такая мера никак не улучшает показатели рождаемости, подчеркнула Буцкая.

«Я хочу вам привести пример такой страны, как Польша. Там аборты запрещены, но коэффициент рождаемости один из самых низких в Европе. Не помогает», — пояснила она, напомнив, что еще надо учитывать показатель смертности.

Напомним, на днях российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры. По мнению активистов-ученых, «новый человеческий организм не может быть частью тела матери», поэтому аборт на любом сроке беременности представляет собой сознательное прекращение жизни человека как биологического индивидуума.

Ранее в РПЦ предложили отменить аборты в частных клиниках Москвы.