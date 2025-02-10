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На Сахалине начали устанавливать заграждения у севшего на мель сухогруза

Лимаренко: на Сахалине началась установка заграждений у севшего на мель судна
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Telegram-канал «Baza»

Вблизи китайского сухогруза An Yang 2, севшего на мель у города Невельска Сахалинской области, начали установку боновых заграждений. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов», — отметил глава региона.

Лимаренко подчеркнул, что ведется непрерывный мониторинг ситуации.

Накануне губернатор Сахалинской области распорядился задействовать морской дрон, принадлежащий местному МЧС, для исследования дна вокруг китайского балкера.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка на мель сел китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее в Росморречфлоте рассказали об экипаже севшего на мель у Сахалина китайского судна.

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