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В Росморречфлоте рассказали об экипаже севшего на мель у Сахалина китайского судна

Росморречфлот: угрозы жизни экипажа севшего на мель у Сахалина судна нет
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МЧС России

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что угрозы жизни экипажа китайского балкера An Yang 2, который сел на мель у Сахалина, нет.

Там заявили, что сигнал бедствия команда сухогруза не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка в Невельском районе Сахалинской области сел на мель китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что разлива топлива удалось избежать. По его словам, сахалинские власти поддерживают постоянную связь с членами экипажа, но из-за сильного шторма спасатели не могут подобраться к судну.

Впоследствии МЧС объявило о введении режима ЧС муниципального характера в Невельском районе. По данным ведомства, всего на борту находятся 20 членов экипажа.

Источник «Известий» сообщил, что на борту сухогруза достаточно запасов питьевой воды и продуктов питания.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.

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