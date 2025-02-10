Севшее на мель у Сахалина китайское судно обследует подводный беспилотник МЧС

Подводный беспилотник МЧС проведет обследование китайского судна AN YANG 2, которое село на мель у Сахалина, чтобы проверить наличие утечек нефтепродуктов и оценить повреждения корпуса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Губернатор Валерий Лимаренко распорядился задействовать морской дрон, принадлежащий местному МЧС, для исследования дна вокруг китайского балкера.

«Для этого необходимо ввести определенные юридические распоряжения, и мы ждем их», — говорится в сообщении.

В то же время у судна началась установка боновых заграждений, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка на мель сел китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее на Сахалине началась спасательная операция у севшего на мель сухогруза.