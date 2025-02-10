Свыше 10 человек пострадали в результате взрыва на заводе в США

Yourerie: в Пенсильвании произошел взрыв на заводе, пострадали 13 человек

На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого шесть пожарных и семь сотрудников предприятия получили травмы. Об этом пишет Yourerie.

«Вскоре после прибытия пожарных на место происшествия произошел сильный взрыв <…> Ущерб, нанесенный заводу, является серьезным», — говорится в публикации.

Во время чрезвычайной ситуации местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу. В настоящее время пожар уже потушен.

Причина происшествия устанавливается.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

По словам президента США Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара. Ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

Ранее в США пожарный спас от огня дома своего брата и соседа, вооружившись молоком и пивом.