Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

Трамп: разрушений в Калифорнии больше, чем если бы был нанесен ядерный удар

Масштабы разрушений из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния превышают урон от ядерного удара. Такое мнение выразил Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Я только что увидел несколько фотографий, на которых запечатлено это происшествие. И это намного хуже, чем то, что вы видите по телевизору, если в это можно поверить. Я считаю, что разрушения там больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар», — сказал политик.

По его мнению, трагедию можно было предотвратить, если бы власти штата позаботились бы об источниках воды.

«Они никогда не делали ничего, чтобы предотвратить это, и это всегда беспокоило меня», — заключил он.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

Ранее была названа возможная причина пожара в Калифорнии.