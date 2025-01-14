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Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $275 млрд

Предварительная оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $275 млрд
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Ethan Swope/AP

Ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд. Об этом сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather на странице в соцсети «Х».

«AccuWeather обновил и увеличил предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь до 250–275 млрд долларов США из-за быстро распространяющихся и подпитываемых ветром пожаров в Южной Калифорнии», — говорится в сообщении.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

По словам Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара.

Ранее Пи Дидди обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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