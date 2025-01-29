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Пожарный спас от огня дома своего брата и соседа, вооружившись молоком и пивом

Goodnewsnetwork: в США пожарный потушил пламя молоком и пивом
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Orange County Fire Authority

В США пожарный спас от огня дом своего брата и соседа, вооружившись только пакетом молока и несколькими бутылками пива, пишет Good News Network.

В Калифорнии произошло событие, которое привлекло внимание общественности. Начальник пожарной охраны штата, Брайан Феннесси, в одиночку спас дома своего брата и соседа, используя лишь пакет молока и несколько бутылок пива. Этот случай стал первым в его почти 50-летней карьере пожарного.

Когда Феннесси узнал о пожаре, возникшем в районе, он поспешил на место инцидента. Убедившись, что все родные были успешно эвакуированы, мужчина обратил внимание, что дом брата и соседа чудом остались целыми.

Тем не менее, в задней части домов загорелся газовый счетчик, и Феннесси, не найдя источника воды для тушения, принял решение проверить содержимое холодильника, стоявшего внутри. Там он обнаружил только немного молока и пару бутылок пива, которыми он и потушил пламя.

Ранее в Лос-Анджелесе подсчитали сумму ущерба, нанесенного лесными пожарами.

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