Строили на всю жизнь: как звезды теряют дома из-за пожаров в США

Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться жилья в Лос-Анджелесе из-за пожаров, сообщило aif.ru. У супругов в городе есть как минимум одна квартира. Ранее огонь уже добрался до дома певца Алексея Воробьева — его недвижимость серьезно не пострадала, однако не всем так повезло: своих особняков лишились многие голливудские знаменитости. Кто из звезд остался без жилья — в материале «Газеты.Ru».

Российские музыканты Леонид Агутин и Анжелика Варум из-за пожаров могут потерять квартиру в американском Лос-Анджелесе стоимостью около 200 млн рублей, сообщил портал aif.ru.

По данным издания, площадь квартиры составляет 300 кв. м, она расположена в жилом доме на первой береговой линии Тихого океана. Также aif.ru утверждает, что у супругов есть «роскошные апартаменты» в Лос-Анджелесе стоимостью от $3 до $6 млн.

Еще в 2023 году портал kp.ru писал, что у Агутина и Варум – пять объектов недвижимости в США. Речь шла, в частности, об апартаментах в элитном жилом комплексе Trump Towers (принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу) и квартире в Майами во Флориде, двухэтажном доме в расположенном неподалеку Помпано-Бич, таунхаусе в пригороде Майами Авентуре и квартире в Лос-Анджелесе . Последнюю, по данным издания, супруги приобрели для своей дочери Елизаветы Марии Варум-Агутиной.

Имущество в Калифорнии оказалось под угрозой из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров: они начались в западной части города 7 января. Огонь уничтожил сотни зданий, покинуть свои дома были вынуждены более 180 000 человек. В их числе, например, российский певец Алексей Воробьев: до его дома огонь добрался 9 января, музыканту пришлось эвакуироваться в отель. Впоследствии он смог вернуться — пожар в той части города потушили, недвижимость певца не пострадала. Однако не всем повезло так, как Воробьеву, — некоторые знаменитости лишились домов.

Кто из звезд остался без жилья?

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Мэл Гибсон

Звезда сериала «Храброе сердце» Мел Гибсон рассказал в интервью NewsNation, что дом, в котором он прожил более десяти лет, сгорел дотла. Сам он, когда бушевал огонь, участвовал в выпуске подкаста комика Джо Рогана.

69-летний актер заявил, что делает все возможное, чтобы сохранять позитивный настрой. Он сказал, что почувствовал «облегчение от бремени своих вещей, потому что все они превратились в пепел».

«Я вернулся домой и сказал себе: ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой», — пошутил он, добавив, что домашние куры семьи пережили пожар.

Гибсон жил в сгоревшем доме вместе со своей партнершей Розалинд Росс и их семилетним сыном Ларсом.

Энтони Хопкинс

Дом актера и режиссера Энтони Хопкинса в Пасифик-Палисейдс тоже превратился в груду обломков. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что от дома обладателя премии «Оскар» ничего не осталось.

До того, как поселиться в доме, уничтоженном пожаром, Хопкинс в течение 25 лет жил в другом особняке в том же районе.

Пэрис Хилтон

Актриса и певица Пэрис Хилтон сообщила в соцсетях, что «невыразимо разбита горем» после того, как потеряла свой дом и видела по телевизору, как он догорал.

«Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен переживать», — говорится в ее посте.

Она добавила, что ее семья и домашние животные находятся в безопасности. «Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе», – отметила Хилтон.

Днем позже звезда съездила на место, где когда-то был ее дом, и опубликовала видеозапись оттуда.

«Я стою здесь, в том, что раньше было нашим домом, и мое горе поистине неописуемо», — подчеркнула она.

На кадрах видно, что от жилья остался только вход в здание среди больших куч обломков и рухнувших стен. Под обломками все еще тлеет зола.

По данным СМИ, Хилтон и ее муж Картер Реум приобрели этот дом за $8,4 млн.

Билли Кристал

Исполнитель главной роли в фильме «Когда Гарри встретил Салли» Билли Кристал подтвердил Usa Today, что его дом в Пасифик-Палисейдс, где он и его жена прожили более 40 лет, сгорел.

«Дженис и я жили в нашем доме с 1979 года. Мы вырастили здесь наших детей и внуков. <...> Конечно, наши сердца разбиты, но любовь наших детей и друзей поможет нам справиться с этим. Мы молимся за безопасность пожарных и спасателей», — сказал он.

Актер также заявил, что переживает за соседей и владельцев предприятий, находившихся в их районе.

«Пасифик Палисейдс — это стойкое сообщество удивительных людей, и мы знаем, что со временем оно возродится. Это наш дом», — заключил он.

На попавших в интернет фотографиях участка Кристала видно, что нетронутым остался только теннисный корт.

Кили и Майлз Теллер

Кили Теллер, модель и жена актера Майлза Теллера, поделилась в соцсетях фотографиями своего сгоревшего дома. Супруги купили эту недвижимость не так давно за $7,5 млн.

«Из-за дыма не видно даже солнца»: история россиянина, спасшегося от пожаров в Лос-Анджелесе 7 января в Южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар, охвативший несколько районов... 10 января 17:00

Теллер предостерегла соседей от желания вернуться на место ЧП, чтобы забрать какие-то вещи, отметив, что это все еще опасно. При этом сама призналась, что «хотела бы забрать свое свадебное платье».

Джейми Чанг и Брайан Гринберг

Актеры Джейми Чанг и Брайан Гринберг, тоже потерявшие свой дом в огне, призвали поклонников помочь другим жертвам лесных пожаров.

«Предполагалось, что это будет наш вечный дом, но ничто не вечно. К счастью, наша семья в безопасности, однако другим жертвам пожара в Лос-Анджелесе повезло меньше. Пожалуйста, сделайте пожертвование, если можете», — подписала пара видео, на котором виден их разрушенный особняк.

«Весь наш район исчез», — ужаснулся Чанг, выразив благодарность пожарным и службам быстрого реагирования.

Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек тоже был вынужден покинуть свой дом и искать более безопасное убежище. Как пишет TMZ, он сбежал в дом своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, которая, как сообщается, живет неподалеку.

Бывшие супруги по-прежнему дружат и воспитывают троих общих детей.

В список знаменитостей, уже потерявших свои дома, также попали модельер Тина Ноулз, актер и писатель Кэри Элвис, актриса Рики Лейк, ведущая Мелисса Риверс, певица Анна Фарис, звезда «Однажды в Америке» Джеймс Вудс, композитор, поэт-песенник Дайан Уоррен и многие другие.