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Житель Покровска растрогал западную журналистку словами, что он русский

Журналистку Euronews тронули слова жителя Покровска о том, что он в душе русский

Корреспонденты Euronews сняли сюжет о жителях Покровска (российское название — Красноармейск), которые остались в городе и не стали эвакуироваться на территорию Украины. Один из героев репортажа расторгал журналистку, пишет «Российская газета».

Пожилой мужчина провел западным гостям экскурсию по своему жилищу. Он сообщил, что электричество получает из генератора и ни в чем не нуждается.

Журналистка спросила у него, не боится ли он захвата Покровска российскими военными.

«По паспорту я украинец, а в душе русский. Тут нет украинцев, русские все», — сказал мужчина.

Он добавил, что сейчас хочет только одного — мира.

Когда оператор навел камеру на лицо корреспондента, было видно, что ее растрогал такой ответ.

6 февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы России взяли в клещи Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, российские войска перерезают украинским подразделениям, которые находятся в населенном пункте, транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, горюче-смазочных материалов.

Также парламентарий заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск в полном составе. По его данным, сейчас в городе остались только командиры рот и батальонов. Депутат добавил, что пункты управления украинской армии перенесли на приграничную территорию в Днепропетровскую область.

Ранее в США рассказали о крахе обороны ВСУ в ДНР.

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