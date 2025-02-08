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В США рассказали о крахе обороны ВСУ в ДНР

WP: оборона ВСУ трещит по швам в ДНР, наступление ВС РФ продолжается уже год
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «трещит по швам» в Донецкой народной республике (ДНР), что подтверждается потерей Торецка (российское название — Дзержинск). Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание ссылается на министерство обороны РФ, которое накануне заявило об установлении российскими военными контроля над Дзержинском, а также на слова бойцов ВСУ, которые отрицают сдачу Торецка.

По словам журналистов, если данные Минобороны РФ подтвердятся, то Торецк станет еще одним городом, потерянным ВСУ в ходе активного наступления Вооруженных сил (ВС) России в ДНР.

В статье отмечается, что наступление ВС РФ продолжается уже год, ослабляя украинские войска, которые испытывают нехватку личного состава и ресурсов.

WP обращает внимание, что крах обороны ВСУ в ДНР совпадает с неопределенностью относительно того, продолжит ли Вашингтон оказывать Киеву военную помощь.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.

Ранее были названы потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск.

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