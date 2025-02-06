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Депутат Водолацкий заявил, что украинское командование покинуло Красноармейск

Депутат Водолацкий: командование ВСУ покинуло Красноармейск
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Виктор Водолацкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении покинули Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС.

По информации депутата, командование ВСУ 6 февраля покинуло город в полном составе. На данный момент остались только командиры рот и батальонов. Депутат добавил, что пункты управления украинской армии перенесли на приграничную территорию в Днепропетровскую область.

3 февраля Associated Press сообщало, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и маршрутов снабжения в Красноармейске из-за атак российских беспилотников. Как передают корреспонденты издания с места событий, ВСУ теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке Донецкой народной республики (ДНР), а также к важной железнодорожной станции.

Согласно материалу, поскольку Вооруженные силы РФ контролируют ключевые высоты, украинские пути снабжения теперь находятся в зоне их досягаемости. Из-за сильного тумана в последние дни ВСУ не могли эффективно использовать разведывательные дроны, что позволило российским войскам укрепить свои позиции и взять под свой контроль больше территории.

Ранее на Западе объяснили важность Красноармейска в зоне спецоперации.

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